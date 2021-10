Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Radlerin stürzt

Möhnesee (ots)

Am Dienstag, um 14:25 Uhr, kam es an der Brückenstraße zu einem Unfall. Eine 15-jährige Jugendliche aus Langenberg war mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs. Sie übersah einen Laternenpfosten und kollidierte mit diesem. Dadurch stürzte sie und wurde leicht verletzt. Sie musste zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell