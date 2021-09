Polizei Hagen

POL-HA: Mittelrohr der Auspuffanlage eines Autos in der Innenstadt gestohlen - Zeugen gesucht

Hagen-Innenstadt (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montagabend (13.09.2021) und Dienstagnachmittag (14.09.2021) entfernten bislang unbekannte Täter in der Innenstadt einen Teil der Auspuffanlage des Autos einer 56-jährigen Frau und stahlen diesen. Die Hagenerin sagte den Polizeibeamten, dass ihr blauer Opel zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und 12.30 Uhr des Folgetages auf einem Parkplatz in der Eickertstraße stand. Aufgrund der lauten Auspuffgeräusche bemerkte die Frau, dass das Mittelrohr der Auspuffanlage ausgebaut und gestohlen wurde. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Diebstahls an Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell