Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

NortheimNortheim (ots)

37154 Northeim, Stubenstraße 10, Freitag 4.12.2020, 16.30 - 18.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - am Freitagnachmittag, zwischen 16.30 und 18.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen weißen Pkw VW Golf. Das beschädigte Fahrzeug stand ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Innenstadt. Der Bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

