Polizei Hagen

POL-HA: Mann verhindert Einbruch im "AllerWeltHaus"

HagenHagen (ots)

Am Sonntag, 06.12.2020, ging ein 26-jähriger Hagener gegen 21:30 Uhr die Straße Elbersufer entlang. Zu diesem Zeitpunkt vernahm er ein Klirren auf der gegenüberliegenden Seite der Volme. Dort sah er, wie eine Person sich an einem Fenster am "AllerWeltHaus" im Dr.-Ferdinand-David-Park zu schaffen machte. Er rief herüber, um den Einbrecher zu verscheuchen. Dieser flüchtete durch den Park über die Potthofstraße. Er trug dunkle Kleidung, bei der es sich vermutlich um einen Jogginganzug handelte. Auf den Hosenbeinen waren weiße Streifen abgebildet. Die Fahndung der Polizei im Bereich um den Tatort verlief negativ. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass eine Fensterscheibe offenbar mit einem Stein eingeworfen wurde. Der Einbrecher brach sein Vorhaben in das Gebäude einzudringen jedoch aufgrund der Rufe des 26-Jährigen ab. Die Kripo nimmt weitere Zeugenhinweise unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

