Polizei Hagen

POL-HA: Brand einer Wohnung in Hagen-Eilpe

HagenHagen (ots)

Am Montag (07.12.2020) kam es gegen 04:50 Uhr zu einem Brand in der Jägerstraße. Anwohner verständigten die Feuerwehr, da eine im Erdgeschoss gelegene Wohnung eines Mehrfamilienhauses brannte. Durch die Feuerwehr musste eine Person mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Obergeschoss des Hauses befreit werden. Die übrigen Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Zusätzlich forderte die Feuerwehr aufgrund der Witterung einen Bus für die Anwohner an, in welchem sie für die Dauer der Löscharbeiten unterkamen. Das Mehrfamilienhaus blieb bis auf die betroffene Wohnung weiter bewohnbar und es wurden keine Personen verletzt. Der 31-Jährige Mieter befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in seiner Wohnung. Die Jägerstraße wurde für die Dauer der Löscharbeiten teilweise gesperrt. Die Brandursache ist nach derzeitigem Kenntnisstand unklar. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell