Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Autounfall in Boele

HagenHagen (ots)

Hinter der Kreuzung Freiligrathstraße/Alexanderstraße kam es am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich ein 22-Jähriger und eine 23-Jährige leicht verletzten. Der Hagener wollte mit seinem Fiat nach links auf die Alexanderstraße in Richtung Pettenkoferstraße abbiegen. Dabei verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und prallte in einen am Seitenstreifen geparkten Opel. Der Mann und seine 23-jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenprall leicht. Sie kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fiat wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen übernommen. (ra)

