POL-SO: Lippstadt - Anthrazitfarbener Beifahrerspiegel vom Seat Ibiza nach Unfallflucht aufgefunden

Lippstadt (ots)

Die Polizei ist nach einer Verkehrsunfallflucht am Bruchbäumer Weg auf der Suche nach einem beschädigten anthrazitfarbenen Seat Ibiza. Zwischen Freitag (15. Oktober), 18.00 Uhr, und Samstag, 11.47 Uhr, wurde am Bruchbäumer Weg ein geparkter, weißer VW Golf beschädigt. Die Polizei konnte einen rechten Außenspiegel sicherstellen. Dieser gehört zu einem anthrazitfarbenen Seat Ibiza. Der Unfallverursacher hatte sich im Tatzeitraum vom Unfallort entfernt, ohne den Halter des VWs oder die Polizei zu informieren und so die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der entstandene Sachschaden am Golf wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu einem anthrazitfarbenen Seat Ibiza mit fehlenden/defekten rechten Außenspiegel machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

