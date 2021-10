Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Einbruch in Bauhof - Polizei sucht Zeugen und Diebesgut

Rüthen (ots)

Mehrere Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren und eine Motorflex entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch in den Bauhof an der Lindentalstraße. Sie drangen zwischen Montag, 15.45 Uhr, und Dienstag (19. Oktober 2021), 06.45 Uhr, gewaltsam in das Gebäude ein. Auch im Inneren hebelten sie eine Metalltür auf und durchsuchten die Räume. Die Polizei geht davon aus, dass die Einbrecher zum Abtransport des Diebesgutes ein Kraftfahrzeug verwendet haben müssten. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder dem Verbleib der entwendeten Geräte der Marke "Stihl" machen können, werden gebeteten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02902-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

