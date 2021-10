Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl-Hilbeck - Verkehrsunfall - Aufgefahren

Werl (ots)

Eine Leichtverletzte und circa 4.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Montag (18. Oktober 2021) auf der Werler Straße in Hilbeck. Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Soester mit seinem Wagen die Werler Straße in Richtung Werl. Unmittelbar hinter dem Ortsausgangsschild von Hilbeck kam es aufgrund einer Baustelle zu einem Rückstau, den der Werler zu spät bemerkte und seinem Vordermann, einem 54-jährigen Autofahrer aus Sundern, von hinten auffuhr. Durch den Aufprall wurde die 53-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Sundern, leicht verletzt. (reh)

