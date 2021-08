Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Müll beseitigt

Die vergangenen Tage entsorgten Unbekannte Müll bei Pflummern.

Ein Zeuge entdeckte am Dienstag Abend mehrere Müllsäcke und Blumenkübel auf einem Waldweg nahe des Parkplatzes Hätzenloch. Der befindet sich zwischen Friedingen und Pflummern. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes entsorgten den Müll.

Immer wieder wird Müll unterschiedlichster Art nicht ordnungsgemäß entsorgt und die Verantwortlichen kommen ungestraft davon. Klärt die Polizei jedoch eine Tat auf, so sind häufig hohe Bußgelder fällig. Die Höhe der Strafe orientiert sich dabei in erster Linie an der Menge des entsorgten Abfalls.

