Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Falschfahrer auf der B10

Zeugen sucht die Polizei nach einer gefährlichen Fahrt am Mittwoch auf der B10.

Ulm (ots)

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei kurz vor 23.45 Uhr einen Falschfahrer auf der B10. Der fuhr auf der falschen Fahrbahnseite in Richtung Ulm. Zwischen der Ausfahrt Ulm-Lehr und Ulm kam er mehreren Autofahren entgegen die in Richtung Autobahn A8 fuhren. Die Polizei konnte den 50-Jährigen Opel Fahrer am Blaubeurer Ring stoppen. Eine Beeinträchtigung seiner Fahreigenschaften war nicht gegeben. Der ortsunkundige und nicht in Deutschland wohnhafte Mann gab gegenüber der Polizei an, dass ihn sein Navigationsgerät falsch gelotst haben soll. Er musste eine Sicherheitsleistung bezahlen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die durch den Opel Fahrer auf der B10 gefährdet wurden.

