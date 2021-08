Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Nicht aufgepasst

Die Vorfahrt missachtete am Dienstag in Gerstetten ein Autofahrer.

Ulm (ots)

Der 68-Jährige fuhr kurz nach 11.15 Uhr mit seinem Subaru in der Wilhelmstraße. An der Kreuzung zur Karlstraße kam von links eine 28-Jährige mit ihrem Seat. Sie hatte Vorfahrt. Ohne auf die bevorrechtigte Autofahrerin zu achten, fuhr der Fahrer des Subaru in die Kreuzung ein. Einen Zusammenstoß konnte die 28-Jährige nicht mehr verhindern. Durch Unfall kam der Seat nach rechts ab und prallte zunächst gegen Mülltonnen und im Anschluss gegen einen Baum und eine Straßenlaterne. Dabei erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus. Die Seat wurde bei dem Unfall totoal beschädigt und musste abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 19.000 Euro.

+++++++ 1537512

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell