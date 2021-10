Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Polizei führte Schwerpunktkontrolle durch

Soest (ots)

Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle am Sonntagvormittag (17. Oktober 2021) auf der Werler Straße bilanzierte die Polizei insgesamt 104 Verwarngelder/ Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Bei fast 800 Fahrzeugen (797) wurde die Geschwindigkeit überprüft. Hierbei stellten die Beamten in 77 Fällen Überschreitungen fest. Neben Geschwindigkeitsverstößen mussten aber auch unter anderen Verstöße gegen die Ladungssicherung (10), Erlöschen der Betriebserlaubnis (4) oder auch Verwarngelder aufgrund des Verstoßes gegen die Anschnallpflicht verhängt werden. Auch in Zukunft wird die Kreispolizeibehörde weitere Schwerpunktkontrollen durchführen. (reh)

