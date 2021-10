Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Schläge - Tritte - Baseballschläger

Werl (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17. Oktober) wurde ein 28-jähriger Werler gegen 00.15 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauses in der Hedwig-Dransfeld-Straße von einer Gruppe von Jugendlichen lautstark angepöbelt. Der Werler versuchte die Jugendlichen noch zu beruhigen, was vier von ihnen jedoch nicht davon abhielt, den 28-Jährigen zu schlagen und zu treten. Auch ein Baseballschläger soll zum Einsatz gekommen sein. Das Opfer wurde nach der Tat mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Werlers war der Haupttäter

- circa 16 Jahre alt - schätzungsweise 175 cm groß und mit einem schwarzen Pony als Haarschnitt - bekleidet war der Tatverdächtige mit einem schwarzen Kapuzenpullover

Zeugen, die Angaben zu der Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei zu melden. (reh)

