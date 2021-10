Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Lippborg - Schlösser manipuliert

Lippetal (ots)

In zwei Fällen brachen Unbekannte die Autotürschlösser von Kraftfahrzeugen in Lippborg auf. Zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Montag (18. Oktober), 07.30 Uhr, drangen sie in einen, im Ilmerweg geparkten, Peugeot Boxer ein und entwendeten mehrere Pakete. Ein geparkter Transporter musste für die Einbrecher zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag (18. Oktober 2021), 07.30 Uhr, in der Straße "Hasley" herhalten. Das Türschloss wurde so manipuliert, dass die Unbekannten eindringen konnten und einen "Bodenschleifer" entwenden konnten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell