POL-PDNW: Nächtlicher Ausflug endet in mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 25.08.2021 um 23:22 Uhr, wurde der Polizei Neustadt ruhestörender Lärm, welcher im Bereich der Volkshochschule zu hören wäre, mitgeteilt. Eine entsandte Funkstreifenwagenbesatzung konnte bei der Überprüfung in dem Schulhof der Schule eine männliche Person feststellen, welche bei Erkennen der Streife sofort fußläufig die Flucht ergriff. Zuvor warf die Person einen Motorroller zu Boden. Die flüchtige Person konnte durch die Beamten nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Der Grund für die Flucht des Mannes war schnell gefunden. Der 22-Jährige Mann aus Haßloch führte den Roller zuvor ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und ohne Versicherungsschutz von Haßloch nach Neustadt. Ferner konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb dem Haßlocher in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Da die Eigentumsverhältnisse hinsichtlich des Rollers nicht abschließend geklärt wurden, wurde dieser sichergestellt. Der 22-Jährige muss sich nun in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

