POL-PDNW: Unfallbeteiligter nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Mittwoch, den 25.08.2021, kam es um 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem bislang unbekannten Fahrer eines E-Scooters in der Eichstraße in Neustadt-Hambach. Die 53-jährige PKW-Fahrerin übersah hierbei beim Ausfahren aus ihrem Grundstück den bevorrechtigten Fahrer des E-Scooters, welcher die Eichstraße auf dem Gehweg in Richtung Dammstraße befuhr. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der E-Scooter-Fahrer stürzte und sich hierbei verletzte. Während sich die PKW-Fahrerin um den verletzten Mann kümmerte, verließ dieser in einem günstigen Moment die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem verletzten Fahrer des E-Scooters machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

