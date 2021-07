Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb stiehlt Handtasche

Gronau (ots)

Aus einem Aufenthaltsraum einer Bäckerei hat ein Unbekannter am Freitagmorgen eine Handtasche gestohlen. Gegen 05.10 Uhr war der plötzlich da, schilderte die Geschädigte. Sie habe ihn erst gesehen, als er mit ihrer Tasche aus dem Geschäft ging. Den Täter beschreibt sie wie folgt: Circa 1,75 Meter groß, schlanke Figur, dunkler Bart. Er hatte die Kapuze seines blauen Pullovers tief ins Gesicht gezogen. Er trug eine schwarze Hose. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell