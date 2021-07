Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf Parkplatz

Borken (ots)

Mehrere Tausend Euro Schaden hat am Freitag eine Unbekannte bei einem Verkehrsunfall in Borken angerichtet. Ein auf einem Verbrauchermarktparkplatz an der Heidener Straße stehender roter Renault wurde zwischen 09.45 und 10.00 Uhr angefahren. Mutmaßlich ist eine Frau mit schulterlangen, blonden Haaren gegen den Scenic gefahren. Zeugen gaben an, dass die Frau mit einem gold- oder bronzefarbenen Pkw rückwärts aus einer Parklücke gefahren und dabei auch gegen einen Bordstein und gegen den nun beschädigten Wagen gefahren sei. Die Polizei bittet die Fahrerin sowie mögliche weitere Zeugen Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 aufzunehmen.

