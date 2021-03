Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Lüben (ots)

In Lüben bei Wittingen kam es in den vergangenen Tagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Königseiche beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Wirtschaftsweges nach Langenbrügge. Der Unfallverursacher und die Unfallzeit sind bisher unbekannt. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Wittingen unter 05831-252880 in Verbindung zu setzen.

