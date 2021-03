Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Trunkenheitsfahrt und Sachbeschädigung/ Polizei sucht Zeugen

Wittingen (ots)

Wittingen

19.03.2021

Zeuge zur Trunkenheitsfahrt am Königsdamm in Knesebeck gesucht

Am Freitagnachmittag ist es im Bereich des Königsdammes und Elbe-Seiten-Kanals in Knesebeck zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Ein älterer Mann hat das betroffene Fahrzeug gesehen und die dortigen Bauarbeiter informiert. Dieser ältere Mann sollte sich als Zeuge bei der Polizei melden.

Sachbeschädigung beim Altenheim Wittingen

Ebenfalls am Nachmittag des Freitag ist es zu einer Sachbeschädigung auf dem Grundstück des Altenheim Wittingen gekommen. Zwei Mädchen haben an einem Holzcarport diverse Wände eingetreten und zerstört. Die Mädchen waren mit Fahrrädern unterwegs und haben sich in Richtung Steinhaufenacker entfernt. Hinweise zu beiden Fällen bitte an die Polizei Wittingen, Telefon 05831/252880.

