Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radlader gestohlen - die Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

13. Oktober 2020 | Kreis Stormarn - 10/11.10.2020 - Ahrensburg

In Ahrensburg kam es in der Nacht vom 10.10.2020, 20 Uhr, zum 11.10.2020, 6 Uhr, zu einem Diebstahl eines Radladers der Marke Kramer. Die Arbeitsmaschine stand zuletzt am Straßenrand im Starweg.

Der Wert des gestohlenen Fahrzeuges ist zurzeit nicht bekannt.

Wer kann Hinweise zum Verbleib des Radladers geben? Wem sind verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum im Bereich des Starweges in Ahrensburg aufgefallen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter 04102/809-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Lutz Theurer

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell