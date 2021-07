Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Laubsauger entwendet

Ahaus (ots)

Um an einen Laubsauger des Herstellers Stihl zu gelangen, drang ein Täter zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr, und Freitag, 06.40 Uhr, gewaltsam in eine Garage am Lönsweg in Ahaus ein. Ferner durchsuchte der Unbekannte das in der Garage stehende Auto. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

