Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Kindergarten

Gronau (ots)

Unklar ist, welche Beute Diebe erwarten, wenn sie in Tageseinrichtungen für Kinder einbrechen. Reichtümer werden dort nicht aufbewahrt. Dieses Wissen hatte mutmaßlich ein Einbrecher nicht, als er in eine Kindertagesstätte an der Spinnereistraße einstieg. Gewaltsam hatte er sich Zugang durch ein Fenster in das Innere verschafft und ein Büro durchwühlt. Ob der Täter etwas entwendet hat, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht gesagt werden. Das Geschehen hat sich zwischen Donnerstag, 20.30 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr, zugetragen. Die Kripo Gronau erbittet Hinweise unter: Tel. (02562) 9260.

