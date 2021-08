Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 5,5 Promille

Neustadt/Weinstraße (ots)

Diesen Atemalkoholwert mussten Polizeibeamte bei einem Ladendieb am 24.08.21, gegen 21:00 Uhr feststellen, der sich kurz zuvor in einem Supermarkt in der Martin-Luther-Straße bedient hatte und im Begriff war, das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen zu wollen. Ein Mitarbeiter hatte den 47-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei gestoppt, nachdem dieser Schinken und weitere alkoholische Getränke entwenden wollte.

