Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mehrere Betrugsversuche mittels "Schockanrufen" (06.08.2021)

Landkreis Tuttlingen (ots)

Im Landkreis Tuttlingen ist es am Freitag zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamter und mit Modus-Operandi "Enkeltrick" gekommen. So meldeten um die Mittagszeit mehrere Personen über Notruf, sie seien von angeblichen Polizeibeamten oder Enkeln angerufen worden. Die Anrufer behaupteten, ein Familienmitglied befände sich in einer Notlage und brauche dringend Geld - etwa nach einem Unfall.

Nach bisherigem Stand wurde die Betrugsmasche von den Angerufenen überwiegend durchschaut. Einige wandten sich jedoch hilfesuchend an die echte Polizei, da sie tatsächlich befürchteten, ein Familienmitglied könnte sich in Schwierigkeiten befinden. Zu einer Geldübergabe kam es in den bisher bekannten Fällen nicht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Betrugsmaschen, die den Zweck haben, die Opfer um ihr Erspartes zu bringen und rät, misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen oder die Sie auffordern, zu raten, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet. Zudem sollten nie Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preisgegeben werden. Oftmals versuchen die Anrufer Druck auszuüben, indem sie die Situation als sehr dringlich darstellen oder mit schweren Konsequenzen für die Familienmitglieder drohen. Hierdurch sollte man sich nicht einschüchtern lassen.

Weitere Tipps gibt es bei der örtlich zuständigen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell