Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) BMW kracht bei Regen gegen Leitplanke

Rottweil (ots)

Starke Regenfälle bei Rottweil am Donnerstagnachmittag haben auch den Verkehr auf der Autobahn beeinträchtigt. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war aber dennoch mit zu hohem Tempo unterwegs, weswegen er gegen 14.45 Uhr wegen auftretendem Aquaplaning gegen eine Leitplanke schleuderte und dann ein anderes Auto, das auf dem Standstreifen stand streifte. Danach krachte der 34-Jährige noch gegen eine die dortige Betonleitwand. Den Schaden bei dem Unfall schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund des Unfalls gab es zusätzliche Behinderungen in Fahrtrichtungen Singen.

