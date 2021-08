Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, Lkrs. VS) 40-Tonner kommt von der Straße

Hüfingen (ots)

Auf der B31/33 ist am frühen Freitagmorgen kurz vor vier Uhr ein voll beladener Lastwagen von der Straße abgekommen. In der angrenzenden, vom Regen aufgeweichten Wiese blieb er schließlich stecken. Zuvor walzte der Laster noch auf eine Länge von zehn Metern eine Leiplanke nieder. Den Angaben des 65-Jährigen Fahrers zufolge habe er sich gebückt, um etwas aus dem Fußraum aufzuheben. Dabei lenkte er den 40-Tonner offenbar zu weit nach rechts. Der Spediteur aus dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kümmerte sich am Freitagmorgen um die Bergung des Lasters. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 10.000 Euro.

