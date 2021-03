PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher machen Beute +++ Verletzte bei S-Bahn-Notbremsung +++ Frauenstatue gefunden - Eigentümer gesucht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Haustür hält stand, Terrassentür nicht, Oberursel, Lina-Himmelhuber-Straße, 02.03.2021, 16.00 Uhr bis 19.30 Uhr

(pa)Am Dienstag erbeuteten Einbrecher in Oberursel Bargeld und Schmuck. Die Täter begaben sich zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr zu einem Einfamilienhaus in der Lina-Himmelhuber-Straße und unternahmen zunächst den Versuch, die Haustür des Gebäudes gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, versuchten es die Unbekannten an der Terrassentür auf der Rückseite des Hauses. Dabei hatten sie Erfolg, sodass sie in die Räumlichkeiten gelangten und diese durchsuchten. Mit dem Diebesgut im Wert von rund 3.000 Euro gelang es den Tätern, unerkannt zu entkommen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Kennzeichenschilder gestohlen,

Königstein im Taunus, Graf-Stolberg-Straße, 02.03.2021, 00.00 Uhr bis 12.15 Uhr

(pa)In Königstein wurden am Dienstag die Kennzeichen eines geparkten Autos entwendet. Im Tatzeitraum, der sich von Mitternacht bis 12.15 Uhr mittags erstreckt, stand der betroffene Volkswagen in der Graf-Stolberg-Straße. Die Täter montierten beide Schilder des schwarzen Golfs mit dem amtlichen Kennzeichen "HG-Y 1088" ab und flüchteten unerkannt vom Tatort. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

3. Verletzte bei Notbremsung von S-Bahn, Oberursel, Hohemarkstraße, 02.03.2021, gg. 14.30 Uhr (pa)Am Dienstagnachmittag musste in Oberursel der Fahrzeugführer einer S-Bahn eine Notbremsung einleiten. Gegen 14.30 Uhr kreuzte ein eigentlich Ford, gefahren von einer 28-jährigen Hofheimerin, die Bahngleise in der Hohemarkstraße. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, führte der 55 Jahre alte Fahrer der Bahn eine Notbremsung durch. In der Folge zogen sich zwei Fahrgäste, eine 55-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann, die durch die starke Verzögerung zu Fall kamen, Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

4. 20-jähriger Autofahrer verursacht hohen Sachschaden, Bad Homburg v. d. Höhe, Potsdamer Weg, 02.03.2021, gg. 10.45 Uhr

(pa)Am Dienstagvormittag fuhr in Bad Homburg ein Volkswagen einem geparkten Range Rover auf. Der 20 Jahre alte Fahrer des VW T-Cross befuhr gegen 10.45 Uhr die Brandenburger Straße und bog von dieser nach rechts in den Potsdamer Weg ab. Nach eigenen Abgaben aufgrund einer Unachtsamkeit steuerte der 20-Jährige kurz darauf zu weit nach rechts, was eine Kollision mit einem am Fahrbahnrand geparkten Range Rover Evoque zur Folge hatte. Beide Pkw wurden dabei stark beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf rund 20.000 Euro.

5. Fund von Statue im Wald bei Falkenstein - Polizei sucht Eigentümer, Königstein, Falkenstein, Wald in Verlängerung Reichenbachweg

(pa)Nach dem Fund einer Statue im Wald bei Königstein Falkenstein sucht die Polizei nach deren Eigentümer oder Eigentümerin. Ein Zeuge meldete den Fund der Statue nahe des Reichenbachs einige Hundert Meter hinter dem Forellenweiher am vergangenen Freitag. Eine Streife der Polizeistation Königstein konnte die metallene Frauenstatue lokalisieren und das etwa 40 Kilogramm schwere Objekt sicherstellen. Bislang ist nicht bekannt, woher die circa 60cm hohe Statue stammt. Es handelt sich um einen Akt einer sitzenden Frau mit ausgestreckten Armen. Fotos der Statue sind dieser Pressemitteilung beigefügt. Die Polizei bittet die Eigentümer sowie Personen, die Angaben zu der Statue machen können, sich unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 zu melden.

