Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Zusammenstoß im Kreisverkehr

Trossingen (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden sind Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute früh gegen 6 Uhr in einem Kreisverkehr in der Tuninger Straße ereignet hat. Eine 45-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes von der Tuninger Straße in den Kreisverkehr ein, um Richtung Bahnhofstraße zu fahren. Ein 43-Jähriger wollte parallel den Kreisverkehr aus Richtung Fritz-Kiehn-Platz ebenfalls passieren, missachtete die Vorfahrt der Frau und stieß mit ihrem Auto zusammen. An dem Ford des Mannes entstand Schaden in Höhe von 600 Euro, am Mercedes von circa 4.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell