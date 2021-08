Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Hohentwiel, Lkrs. Konstanz) Renault-Twingo kommt ins Schleudern

Singen (ots)

Wegen starker Nässe und zu hohem Tempo ist ein Autofahrer am Freitag auf der B33 Schleudern gekommen und dann in einer Leitplanke gelandet. Der 19-Jährige am Steuer des Twingo kam vom Kreuz Hegau, als er beim Überholen eines Lastwagens gegen 6.30 Uhr vor der Abfahrt Steißlingen von dem Aquaplaning überrascht wurde. Um diese Zeit hatte es in diesem Bereich dort stark geregnet, sodass auch die Sicht zudem eingeschränkt war. Der Kleinwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro.

