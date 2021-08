Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen, Lkrs. VS) Dieb stiehlt Kleingeld aus Kapelle

Furtwangen (ots)

Ein Dieb hat in den letzten Tagen in der frei stehenden Piuskapelle bei der Katzensteigstraße einen einstelligen Münzgeldbetrag gestohlen. Hierzu hebelte er mit einem Werkzeug die abgeschlossene Tür zur Sakristei auf. Dort durchsuchte er diverse Schränke und Schubladen. Wie hoch der Schaden an der Tür ist, steht noch nicht fest. Vom Täter fehlt jede Spur. Die Polizei Furtwangen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell