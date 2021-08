Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Rotlicht einer Ampel nicht beachtet - Unfall fordert 13.000 Euro Schaden (05.08.2021)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

Weil ein Fahrer eines Kleintransport-Lastwagens ein Rotlicht einer Ampelanlage nicht beachtet hat, ist es am späten Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Schillerstraße auf die Hegaustraße und einem dabei entstandenen Sachschaden von rund 13.000 Euro gekommen. Der 43-jährige Fahrer des Kleintransporters des Typs Hyundai H-1 war kurz nach 16 Uhr auf der Hegaustraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Passieren der mit einer Lichtzeichenanlage versehenen Einmündung der Schillerstraße missachtet der 43-Jährige das für ihn geltende Rotlicht. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem Kia, dessen 30-jährige Autofahrerin bei "Grün" von der Schillerstraße auf die Hegaustraße abbog. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

