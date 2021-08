Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz) Defekter Brandmelder führt zu Feuerwehreinsatz (06.08.2021)

Radolfzell am Bodensee, Lkr. Konstanz (ots)

Ein defekter Brandmelder hat in den frühen Morgenstunden des Freitags zu einem Feuerwehreinsatz an der Turnhalle in der Strandbadstraße geführt. Gegen 0.30 Uhr löste der Brandmelder aus. Bei der Überprüfung durch die Polizeistreife und die verständigte Feuerwehr konnte dann festgestellt werden, dass es aufgrund des defekten Melders ein Fehlalarm vorlag.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell