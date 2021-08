Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Steißlingen, K 6164, Lkr. Konstanz) Rollerfahrer bei Zusammenprall mit querendem Reh leicht verletzt (05.08.2021)

Singen - Steißlingen, K 6164, Lkr. Konstanz (ots)

Bei einem Zusammenprall mit einem Reh ist ein Rollerfahrer am späten Donnerstagabend zwischen Singen und Steißlingen auf der Kreisstraße 6164 gestürzt und dabei leicht verletzte worden. Der 43-jährige Rollerfahrer war gegen 22.20 Uhr auf der K 6164 von Singen in Richtung Steißlingen unterwegs, als ein Reh etwa 200 Meter nach der Autobahnunterführung die Straße querte. Der Rollerfahrer konnte dem Wild nicht mehr ausweichen, prallte mit diesem zusammen und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall wurde das Reh getötet. Der 43-Jährige erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen und musste mit dem eintreffenden Rettungswagen in die Singener Klinik gebracht werden. An seinem Kleinkraftrad-Roller entstand rund 1000 Euro Sachschaden.

