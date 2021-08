Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Rollerfahrer bei Unfall im Kreisverkehr Gartenstraße und Brauneggerstraße leicht verletzt (05.08.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Rollerfahrer ist es am späten Donnerstagabend im Kreisverkehr Gartenstraße und Brauneggerstraße gekommen. Zusammen mit einem Skoda-Fahrer war der jugendliche Rollerfahrer gegen 22.15 Uhr auf der Gartenstraße in Richtung Altstadt unterwegs. Während der 28-jährige Fahrer des Skodas ordnungsgemäß den Kreisverkehr mit der kreuzenden Brauneggerstraße umrundete, kürzte der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad-Roller ab, überfuhr den angedeuteten Kreisverkehr über die Mitte und prallte dann gegen die linke Seite des Skodas. In der Folge stürzte der 17-Jährige über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn und blieb dort leicht verletzt liegen. Nach einer Erstversorgung durch mehrere Passanten wurde der nach bisheriger Einschätzung leicht verletzte Jugendliche von den eintreffenden Rettungskräften zur Untersuchung und weiteren Behandlung in die Klinik gebracht. Am Roller und dem Auto entstand durch den Unfall rund 3000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell