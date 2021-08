Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Biker stürzt nach Glasbachkurve

Schramberg (ots)

Ein 63-jähriger Motorradfahrern ist am Donnerstagmorgen auf der B462 im Bereich der Glasbachkurve gestürzt. Er wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Warum es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest. Er war mit seiner BMW von Schramberg zum Sulgen unterwegs, als er nach der scharfen Haarnadelkurve schleuderte und dann stürzte. Am Motorrad liefen Betriebsstoffe aus, weswegen die Straßenmeisterei die Fahrbahn angefordert und die Fahrbahn reinigen musste. Den Schaden am Motorrad beziffert die Polizei auf 3000 Euro.

