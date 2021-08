Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Ungebetener Besuch im Gasthaus

Pfaffenweiler (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat aus einem Gasthaus in der Hauptstraße ein Geldbeutel mit Bargeld gestohlen. Zu einem noch nicht genauen Zeitpunkt zwischen Dienstag und Donnerstag stieg er über ein Fenster in den Gastraum ein und durchwühlte Schränke und Schubladen. Auch Küche und Keller durchsuchte der Eindringling. An einer Kasse machte er sich ebenfalls zu schaffen, konnte diese aber nicht öffnen. Schließlich fand er einen Geldbeutel mit Bargeld, den er mitnahm. Wie hoch der angerichtete Schaden am Inventar ist, steht noch nicht fest.

