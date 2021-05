Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210531-1-pdnms Schuppen in Neumünster-Innenstadt abgebrannt

Neumünster (ots)

Am 30.05.2021 gegen 20.00 Uhr geriet ein Müllcontainer in der Holstenstraße 18 in Neumünster aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Das Feuer griff dann sehr schnell auf einen angrenzenden Schuppen über und zerstörte diesen vollständig. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses Holstenstraße 18 wurde evakuiert, es wurde durch das Feuer niemand verletzt.

Die Feuerwehr konnte bis 22.00 Uhr das Feuer löschen, bevor ein Gebäudeschaden am Mehrfamilienhaus entstand.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach Zeugen, wer hat am Sonntag, den 30.05.2021 gegen 20.00 Uhr oder auch davor, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Holstenstraße 18 in Neumünster machen können ?

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell