Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf, Lkrs. RW) Hoher Schaden nach Vorfahrtsfehler

Villingendorf (ots)

Ordentlich gekracht hat es am Donnerstagnachmittag in der Hauptstraße. Ein 50 Jahre alter VW-Fahrer war auf der Oberndorfer Straße unterwegs und wollte weiter in die Hochwaldstraße fahren. Von dort bog jedoch ein entgegenkommender 63-Jähriger mit seinem Mercedes in die Hauptstraße ein. Bei dem Zusammenstoß krachte der VW-Van in die Seite des Mercedes-Geländewagen. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf 15.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

