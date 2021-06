Polizei Düren

POL-DN: Fahrradfahrer wird durch aufgehende Autotür verletzt

Jülich (ots)

Am Dienstag wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt, als er gegen eine geöffnete Autotür stieß und zu Fall kam.

Gegen 09:40 Uhr hielt ein 87-Jähriger sein Auto auf der Adolf-Fischer-Straße um seine Beifahrerin austeigen zu lassen. Die 51-Jahre alte Frau öffnete die Beifahrertür in Richtung Geh-, Radweg und übersah dabei einen Radfahrer, der den Radweg gerade in Richtung Bahnhof befuhr. Der 58-Jährige prallte gegen die Fahrzeugtür und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich, so dass eine Rettungswagenbesatzung ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste.

Um dieser Art von Unfällen vorzubeugen empfiehlt die Polizei, vor dem Aussteigen aus dem Auto den holländischen Griff anzuwenden. Dabei öffnet die Beifahrerin / der Beifahrer die Autotür mit der linken statt mit der näheren rechten Hand. So dreht sich der Oberkörper automatisch nach rechts und ein eventuell vorbeifahrender Radfahrer wird automatisch wahrgenommen. Für den Fahrer gilt es natürlich, die Türe mit der rechten Hand zu öffnen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell