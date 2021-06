Polizei Düren

POL-DN: Unbekannte verwüsten Grillhütte

Nideggen (ots)

Am Montag stellte der Platzwart einer Grillhütte in Schmidt fest, dass diese von Unbekannten schwer verwüstet wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwischen Samstag, 12:00 Uhr, und Montag, 14:00 Uhr, machten sich unbekannte Täter an der Vereinshütte zu schaffen, die sich in einem Waldstück in der Senke zwischen der Bergstraße und dem Eschaueler Weg in der Straße Steinsrott befindet. Die Vandalierer demolierten Sitzbänke und Tische und beschädigten die Deckenvertäfelung der Hütte. Sie brachen eine verschlossene Abstellkammer auf und öffneten Schubladen und Schränke, deren Inhalt sie auf dem Boden verteilten. Zurück ließen sie mehrere Bier- und Schnapsflaschen. Ob etwas aus der Kammer entwendet wurde, konnte vor Ort zunächst nicht gesagt werden.

Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges in der Gegend beobachtet haben. Hinweise nimmt die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 959-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell