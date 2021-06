Polizei Düren

POL-DN: Dürener bedroht Polizisten und landet in Gewahrsam

Langerwehe (ots)

Weil er einem Platzverweis nicht nachkam und Polizisten bedrohte, endete eine Gartenparty am Samstag für einen der Gäste im Polizeigewahrsam.

In der Nacht zum 26.06.2021 gegen 01:30 wurde die Polizei bereits zum zweiten Mal zu einer Ruhestörung in der Meroder Straße gerufen. Während beim ersten Einsatz die Musik auf der Gartenparty sehr laut gewesen war, randalierte nun lautstark ein einzelner Mann und störte mit lautem Gebrüll die Nachtruhe. Als die Beamten am betreffenden Haus ankamen, öffnete die Veranstalterin der Feier die Tür und berichtete, dass sie Probleme mit einem ihrer Gäste habe. Ein 24-jähriger Dürener sei sehr aggressiv, drohe anderen Gästen Schläge an und wolle die Feier nicht verlassen. Kurz darauf wurde der 24-Jährige von mehreren Gästen durch die Haustür auf den Gehweg geschoben. Als der Mann die Polizisten erblickte, reagierte er aufbrausend und aggressiv. Mehrmals beschimpfte und bedrohte er die Beamten intensiv. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Als der aggressive Dürener sich auch nach Androhung des Einsatzes von Pfefferspray nicht davon abhalten ließ, mit geballten Fäusten auf einen Polizisten loszugehen, nutze man ebendieses Pfefferspray. Kurz darauf wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur Wache in Düren gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Nach der Ausnüchterung wurde der Dürener am Morgen aus dem Gewahrsam entlassen. Er erhält eine Anzeige wegen Bedrohung.

