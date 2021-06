Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Warenhaus: Polizei bittet Bürger/innen um fahndungsrelevante Hinweise

Inden (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen derzeit nicht bekannte Täter in einen größeren Verbrauchermarkt in der Ortslage Altdorf ein. Trotz professioneller Begehungsweise verblieben Tatbeute und Tatwerkzeug am Tatort. Die Polizei sucht dringend Zeugen, denen im Umfeld des Marktes Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein könnten.

Den Tätern war es mit akribischer Vorbereitung und profunder Sachkenntnis offenbar gelungen, das komplexe Alarmsystem des Marktes an der Goltsteinstraße zumindest temporär außer Betrieb zu setzen, so dass eine Einbruchsmeldung an das angeschlossene Sicherheitsunternehmen nicht ausgelöst wurde. In der Zeitspanne zwischen Mitternacht und etwa 03:30 Uhr nutzen die Unbekannten die von ihnen herbei manipulierte Sicherheitslücke und verschafften sich unter Zuhilfenahme von Hebelwerkzeug einen Zugang in das Innere des Warenhauses. Dort brachen sie mehrere innenliegende Zwischentüren auf und durchsuchten das Objekt.

Offensichtlich hatten sie es auf Zigaretten und einen vermuteten Tresor abgesehen, denn randvoll mit Tabakwaren gefüllte Säcke, ein elektrischer Winkelschleifer (Flex) und weitere Tatwerkzeuge konnten nach Tatentdeckung im Außenbereich des Marktes sichergestellt werden. Möglicherweise hatten die Täter, die im Verlauf der Tatausführung gründlich darauf bedacht waren, keine Spuren zu hinterlassen und nicht entdeckt zu werden, eine Störung wahrgenommen und sich deshalb unter Zurücklassung von Beute und Werkzeug für die Flucht entschieden.

Die Tat wurde erst im Verlauf des Sonntag entdeckt und der Polizei gemeldet.

Zwar wird erst eine Inventur abschließend klären, ob die hier aktive Tätergruppierung tatsächlich komplett erfolglos hatte abziehen müssen. Jedoch dürften aus Sicht der Einbrecher Aufwand und Erfolg eher im krassen Missverhältnis stehen.

Das Fazit im Hinblick auf die intensive Arbeit der kriminalpolizeilichen Spurensuche lässt jedoch Spielraum für Optimismus, denn neben der Auswertung sichergestellter Beweismittel setzt die Polizei auch auf aufmerksame Zeugen, die vor, während oder nach der Tat im erweiterten Umfeld des Marktes verdächtige Beobachtungen gemacht haben könnten. So könnten auch im Verlauf der Tat Komplizen von außen Schmiere gestanden haben; sehr wahrscheinlich wurde auch ein Fluchtwagen abgesetzt bereit gehalten.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Alle Mitteilungen werden innerhalb des Kreises Düren beim Polizeiruf 110, außerhalb unter der Festnetznummer 02421/949-6425 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell