Polizei Düren

POL-DN: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Auf der Kreuzauer Straße kam es am Donnerstagmittag zu einem Auffahrunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Es entstand ein hoher Sachschaden, vier Personen wurden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Gegen 13:10 Uhr befuhr eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus Düren die Kreuzauer Straße aus Kreuzau kommend in Fahrtrichtung Düren. Als die vor ihr fahrenden Pkw bremsten und stehen blieben, erkannte die Dürenerin dies nicht oder zu spät. Sie fuhr auf das Heck des vorausfahrenden Wagens auf, schob diesen auf das Fahrzeug davor, das wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde.

Rettungswagen brachten die leicht verletzte Unfallverursacherin und eine 55-jährige Autofahrerin aus Düren in ein Krankenhaus. Auch eine 84-Jährige und eine 57-Jährige, beide aus Düren und als Beifahrerinnen in den vorderen Fahrzeugen unterwegs, mussten ebenfalls ambulant in Krankenhäusern behandelt werden.

Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der insgesamt entstandene Schaden wird auf mindestens 35000 Euro geschätzt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet.

