Polizei Düren

POL-DN: Bei einem Wohnungsbrand in der Dürener Nordstadt wurden am Freitagabend mehrere Personen verletzt.

Düren (ots)

Eine Zeugin hatte im Vorbeifahren einen Flammenschein im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienreihenhauses erkannt, die Feuerwehr alarmiert und dadurch möglicherweise einen noch größeren Schaden verhindert.

Gegen 22:23 Uhr hatte die 41-jährige Dürenerin die Flammen bemerkt und sofort die Feuerwehr verständigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung eines 30-jährigen Düreners, in der sich zu diesem Zeitpunkt keine Pesonen aufgehalten hatten, in Flammen. Aufgrund des fortgeschrittenen Brandes, musste die Feuerwehr mehrere Bewohner aus dem Haus bergen. Drei Personen wurden mit Rauchvergiftungen in das Krankenhaus Birkesdorf verbracht, in dem sie stationär verbleiben mussten. Sechs weitere Personen hatte die Feuerwehr unverletzt aus dem Haus bergen können. Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Josef-Schregel-Straße und die Alte-Jülicher-Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Außerdem mussten die eingesetzten Kräfte der Polizei die Josefstraße von Schaulustigen räumen, die sich dort versammelt hatten. Im Rahmen einer ersten Inaugenscheinnahme konnte die Ursache des Brandes, der möglicherweise im Bereich der Küche ausgebrochen war, nicht geklärt werden. Die Wohnung, die wie die darüber befindlichen Räumlichkeiten nicht mehr bewohnbar war, wurde durch die Kriminalpolizei versiegelt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

