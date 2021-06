Polizei Düren

POL-DN: Nächtlicher Einbruch in einen Verbrauchermarkt in Jülich

Jülich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in Jülich ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die Alarmauslösung in dem Gebäude An der Leimkaul erfolgte gegen 02:30 Uhr. Nur wenige Minuten später hatten mehrere Beamte der Polizei das Gebäude umstellt und ein Diensthundeführer unterstützte die Durchsuchung der Räumlichkeiten. Doch zu dieser Zeit fehlte von den Dieben bereits jede Spur. Kurz zuvor, so erste Ermittlungen, hatten die Unbekannten mit brachialer Gewalt erst eine Zugangstür aufgebrochen und anschließend mehrere Vitrinen in den Fokus genommen. Ein einziges Scherbenmeer war es, dem sich die eingesetzten Beamten gegenüber sahen, als sie am Tatort eintrafen. Offensichtlich nahmen der oder die Täter am Ende mehrere elektronische Geräte an sich - was im Einzelnen, das ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Anschließend entkamen sie unerkannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell