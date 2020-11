Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnungseinbruch

GückingenGückingen (ots)

Am Freitag, den 30.10.2020, kam es im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 21:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Königstein". Der oder die Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Hier wurden nahezu alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck in nicht unerheblicher Höhe entwendet. Die Polizei Diez bittet um Hinweise (Tel. 06432-6010). Hierbei können auch verdächtige Wahrnehmungen vor dem Tatzeitraum von Bedeutung sein.

