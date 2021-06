Polizei Düren

POL-DN: Schafe von der Weide gestohlen

Kreuzau (ots)

Den Diebstahl ihrer 38 Schafe musste am Dienstagmorgen eine Frau aus Erftstadt feststellen.

Letztmalig hatte sie die Tiere am Montag (28.06.2021) gegen 09:00 Uhr auf der Weide gesehen. Diese befindet sich an der L 250 zwischen Thum und Drove. Als sie am Dienstag (28.06.2021) gegen 15:30 Uhr zur Weide kam, waren alle Tiere verschwunden. Außer den Schafen wurden zudem zwei Elektrozäune und ein Weidezaungerät entwendet. Auf der Wiese stellte die Tierhalterin Reifenspuren fest. Es ist davon auszugehen, dass die Schafe in ein Fahrzeug verladen wurden.

Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

