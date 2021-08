Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. KN) Im Vorbeifahren Ford gestreift

Allensbach (ots)

Die Polizei sucht zu einem Unfall, der bereits von Dienstag auf Mittwoch in der Kapplerbergstraße passiert ist, noch Zeugenhinweise. Ein noch unbekannter Autofahrer streifte im Vorbeifahren einen auf Höhe Hausnummer 15 geparkten Ford Puma und richtete an diesem einen Schaden von über 1000 Euro an. Ohne sich um diesen zu kümmern, macht er sich auf und davon. Der Eigentümer des Wagens bleibt nun auf dem unverschuldeten Schaden sitzen. Hinweise nimmt die Polizei Allensbach unter Telefon 07533 97149 entgegen.

